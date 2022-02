Passa dai domiciliari al carcere dopo la "visita" dei Carabinieri: la scoperta

Un 53enne di Scampia è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Era ai domiciliari e i carabinieri della locale stazione hanno perquisito la sua abitazione.

In casa nascondeva 57 palline di kobret, 3 di crack e 1285 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 53enne è stato arrestato e ha lasciato i domiciliari per essere tradotto al carcere di Poggioreale.