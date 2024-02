"Cosa state facendo su quella panchina?": coppia fermata dalla polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato una coppia seduta su una panchina, alla quale si sono avvicinati diversi soggetti che, dopo aver consegnato denaro all’uomo hanno ricevuto qualcosa in cambio dalla donna.

Gli operatori sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi i soggetti che sono stati trovati in possesso rispettivamente di 4 e 12 dosi di cocaina e di 130 euro; mentre l’ acquirente è stato sorpreso con un involocro contenente la stessa sostanza stupefacente e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Un 34enne nigeriano ed una 41enne napoletana, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.