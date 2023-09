Catturato latitante condannato per droga: stava spacciando fuori la stazione

Nello scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Piazza Garibaldi hanno un uomo che, con atteggiamento guardingo, stava stazionando nei pressi della stazione metropolitana. Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché il predetto, poco dopo, è stato avvicinato da due giovani i quali, in cambio di una banconota, hanno ricevuto un involucro.

Gli operatori, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti circa un grammo di cocaina, 8 involucri contenenti circa 2 grammi di eroina, un involucro contenente 0,50 grammi circa di anfetamine e 10 euro.

Pertanto un 29enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, da accertamenti esperiti dagli operatori, l’uomo è risultato anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 settembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 1 anno 5 mesi e 27 giorni per reati in materia di stupefacenti.