Blitz anti-droga dei Carabinieri: doppio arresto nel napoletano

“Parco Monaco” nella lente dei Carabinieri, ancora un colpo inferto allo spaccio di stupefacenti nella città di Melito. A finite in manette un 43enne di Secondigliano e un uomo di 48 anni. Entrambi già noti alle forze dell'ordine sono stati sorpresi in Corso Europa con 3 dosi di cocaina, 4 di hashish e 1 di marijuana.

Nonostante il tentativo di fuga di uno dei due, i militari della tenenza di Melito e della sezione operativa di Marano sono riusciti a bloccarli. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio. Durante l’attività, denunciata anche una donna di 48 anni. Aveva in casa 435 pacchetti di sigarette di varie marche e la somma di 550 euro in contante ritenuto provento illecito. “Bionde” e denaro sono finiti sotto sequestro.

Un arresto in via Nicolardi

Ieri sera nel quartiere San Carlo Arena i Carabinieri della Compagnia del Vomero hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio perlustrativo all’interno del quartiere napoletano – hanno fermato il 19enne in via Nicolardi mentre a bordo della sua auto.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 9 grammi di hashish già pronta per la vendita. La droga era nascosta nel veicolo, nelle tasche ed anche nelle mutande di angrisano. La perquisizione è stata estesa presso l’abitazione del ragazzo e lì è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante, ritenuta provento del reato, di 330 euro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio