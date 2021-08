Controlli a tappeto in tutto il quartiere: un arresto

Non si ferma l’attività di presidio sul territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che in queste ore hanno setacciato la periferia orientale della città con posti di controllo e perquisizioni. In campo i militari della compagnia di Poggioreale e del Reggimento Campania. In manette un 31enne di San Giovanni a Teduccio, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Nola.

Dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di droga commesso nel 2020 nel comune di Castello di Cisterna. E’ ora nel carcere di Poggioreale. Un 22enne è stato denunciato per violazione dell’avviso orale mentre sono due quelli segnalati all’Autorità giudiziaria per guida senza patente. due anche le persone sanzionate per uso personale di stupefacenti. Non sono mancate le contravvenzioni al cds: oltre 40 le violazioni accertate per oltre 14mila euro di multe. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.