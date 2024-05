Via vai di persone insospettisce i carabinieri: l'incredibile scoperta in una casa di campagna

Un arresto per spaccio è stato eseguito dai carabinieri a Castello di Cisterna. I carabinieri hanno notato un via vai di persone in una casa della periferia. Dopo vari appostamenti, proprio un militare si è finto cliente, scoprendo la vendita illecita.

In manette un 59enne del posto che dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti. In casa i carabinieri hanno trovato 74 dosi di crack, 10 di hashish e 6 di cocaina. E ancora 620 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento. Il 59enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.