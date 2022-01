Spaccio di droga nel Napoletano: arrestati due fratelli

I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano insieme a quelli del reggimento Campania hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente due fratelli di Casandrino di 22 e 29 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, i militari hanno perquisito l’abitazione dei 2 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 35 grammi di marijuana e un grammo di hashish. La droga, insieme a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, era all’interno di un barattolo nascosto in un armadio. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.