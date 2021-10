Maxi piantagione di cannabis vicino casa: sequestrati oltre 40 chili

Nel napoletano sono stati sequestrati 40 chili di cannabis e 4 di marijuana. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e produzione di sostanza stupefacente un 48enne di Boscotrecase già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli del nucleo Cinofili di Sarno hanno rinvenuto e sequestrato 7 piante di cannabis del peso di circa 40 chili e 4 chili di marijuana già essiccata.

Gli arbusti erano coltivati in un terreno adiacente all’abitazione mentre lo stupefacente pronto per essere confezionato era ben nascosto in più punti dell’appartamento. L'uomo è ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.