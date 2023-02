Beccato a spacciare in bici: arrestato un giovane

Un uomo è stato arrestato per spaccio di droga a Sant'Agnello. Un 25enne di Piano di Sorrento è stato fermato dai Carabinieri mentre era in sella alla sue e-bike in Corso Italia.

Alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di cambiare strada gettando anche un pacchetto. Subito è stato fermato e controllato. Nel pacchetto una dose di hashish mentre nelle tasche dell’uomo 375 euro in contanti che consigliano ai militari di perquisire anche la sua abitazione.

Lì i Carabinieri trovano e sequestrano un panetto di hashish di quasi 60 grammi e altri 1.050 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.