Base di spaccio tradita dai rifiuti: carabinieri in azione

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna a Brusciano, nel complesso di palazzoni popolari della “219”, hanno notato delle bustine di plastica abbandonate tra le scale di uno dei lotti di cemento armato. Erano materiale di confezionamento della droga, forse scartato perché danneggiato. La suddivisione della droga in dosi non permette errori, anche il più piccolo foro sul cellophane può far perdere stupefacente e clienti.

Così i militari si sono appostati in abiti civili per non dare nell’occhio, finché un uomo non ha aperto la porta del pianerottolo raggiungendo il box auto. Lì non c'era soltanto una vettura, ma anche un'enorme quantità di droga.

N.f è stato bloccato prima che potesse tornare indietro. Il 56enne, già noto alle forze dell’ordine, nascondeva nel garage oltre 11 chili di stupefacenti: 6 buste e 331 dosi di marijuana, 37 panetti e 712 dosi di hashish. In manette è stato condotto a Poggioreale, dove si trova in attesa di giudizio.