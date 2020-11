Parco Verde di Caivano, arrestato uno spacciatore 57enne

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne del Parco Verde già noto alle forze dell'ordine. Durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e rinvenuto 76 grammi di hashish, 23 grammi di sostanza da taglio, 4 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Sequestrato anche un impianto di videosorveglianza costituito da tre telecamere installate lungo il perimetro dell’abitazione e utilizzate per eludere i controlli delle forze dell'ordine.

Il 57enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.