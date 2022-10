Costruisce la "centrale" della cannabis: scatta il blitz nel Napoletano

In manette un 45enne per coltivazione di cannabis. Dovrà rispondere di coltivazione di stupefacente un 45enne stabiese già noto alle forze dell’ordine. In un piccolo casolare in muratura, adiacente alla sua abitazione, i carabinieri della stazione di Gragnano hanno scoperto un essiccatoio artigianale nel quale erano stipati circa 6 chili di cannabis quasi completamente disidratate.

L'uomo è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. In via del Presepe, ancora a Gragnano, gli stessi militari hanno individuato una piantagione di cannabis con 47 fusti di circa 170 cm l’uno. Sono state distrutte in loco ma sono in corso accertamenti per individuare chi le curava.