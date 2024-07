Le urla di una ragazzina attirano la vigilanza: tensione in stazione, arrestato un giovane

Ieri sera alcuni poliziotti, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti presso la stazione della Metropolitana Frullone – San Marco per la segnalazione di uno scippo ai danni di una donna. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla sicurezza della metropolitana il quale ha indicato loro un uomo quale autore del furto di un telefono cellulare ai danni di una ragazzina.

Gli operatori, quindi, hanno raggiunto e bloccato il soggetto, trovandolo in possesso del cellulare sottratto poco prima. Per tali motivi l’indagato, identificato per un 26enne brasiliano, è stato tratto in arresto per furto con strappo.