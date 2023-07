Ricercata da oltre dieci anni: era in un albergo nel cuore di Napoli

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di San Ferdinando hanno tratto in arresto una 49enne moldava, destinataria di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso il 19 novembre 2012 dall’ Autorità Giudiziaria Moldava.

La predetta, che dovrà espiare la pena di 8 anni di reclusione per i reati di truffa e falsificazione, commessi in Moldavia tra il 2003 e il 2006, è stata rintracciata presso una struttura ricettiva di via Chiatamone.