Presa la "banda della motrice": che cosa hanno fatto per impossessarsi di un rimorchio

Oggi la polizia di Torre del Greco ha arrestato due persone e notificato in carcere un terzo arresto: si tratta dei presunti autori di una rapina. Dovranno rispondere infatti di rapina aggravata e porto illegale di arma da fuoco.

Secondo gli inquirenti i destinatari del provvedimento cautelare, in concorso, nella notte del 2 luglio del 2021 si sarebbero introdotti in un rimessaggio per autoarticolati di Torre del Greco e, sotto la minaccia di armi da fuoco, avrebbero obbligato il vigilante notturno ad aprire la sbarra di ingresso.

Lo avrebbero ucciso - questa la minaccia dei malviventi - se fossero arrivati suoi colleghi e lui avesse fatto scattare l'allarme, ha poi raccontato. Una volta aperta la sbarra del rimessaggio i malviventi hanno fatto entrare una motrice con la quale venne asportato un rimorchio contenente penumatici e prodotti da barba marca "Gillette", per un valore complessivo di 100mila euro.

Prima di darsi alla fuga, inoltre, legarono il vigilante ad una sedia con fascette e nastro adesivo per impedirgli di dare l'allarme.

Le indagini condotte a seguito della denuncia dei fatti, consistite nell'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e nell'analisi dei tabulati telefonici, hanno consentito di arrivare all'identificazione delle persone degli arrestati.