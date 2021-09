Tentata rapina nel cuore di Napoli ai danni di una giovane donna: arrestato 32enne

Il fatto è accaduto in vico Ferrovia. L'intervento della Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Principe Umberto nella serata di venerdì sono stati avvicinati da una ragazza in forte stato di agitazione la quale ha raccontato che, poco prima, era stata vittima di un tentativo di rapina in vico Ferrovia da parte di una persona che l'aveva minacciata verbalmente chiedendole il suo cellulare e la borsa.

La giovane ha indicato il malvivente, che è stato bloccato dagli operatori. Un 32enne di nazionalità ivoriana è stato pertanto arrestato per tentata rapina.