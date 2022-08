Inseguimento per le strade di Chiaia: caos tra la folla

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale nel transitare in piazza della Repubblica hanno udito le urla di una persona ed hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cominciato a correre in direzione via Dohrn.

I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato San Ferdinando, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato nei pressi della rotonda Diaz.

In quei frangenti, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima che ha raccontato che l’uomo bloccato lo aveva rapinato del suo cellulare in piazzale Tecchio e di averlo seguito fino a piazza della Repubblica dove poi ha chiesto aiuto agli agenti.

Un 25enne marocchino con precedenti di polizia irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il telefono è stato restituito alla vittima.