Uomo segue una donna nel cuore di Napoli e la spintona: interviene la polizia

Venerdì pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un uomo seguire una donna e, dopo averla spintonata in modo violento, impossessarsi del suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in via Giuseppe Leonardo Albanese trovandolo in possesso del telefono che è stato restituito alla proprietaria.

Un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.