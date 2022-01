Le punta un paio di forbici alla pancia per rapinarla: arrestato 51enne

Questa mattina a Ercolano i Carabinieri di Torre del Greco hanno tratto in arresto, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, di un 51enne del posto, accusato di rapina. Le indagini, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo accusato di aver commesso una rapina il 18 gennaio 2021.

L'accusato, secondo gli inquirenti, stava tentando di rubare lo stereo di un'autovettura parcheggiata in via Giovanni XXIII a Torre del Greco, quando è tornata la proprietaria della stessa auto. L'uomo si è dato alla fuga, ma prima ha minacciato la donna puntandole un paio di forbici alla pancia. La donna ha gridato, attirando l'attenzione di alcuni passanti, ma - come detto - l'uomo è riuscito a far perdere le sue tracce.

La proprietaria della macchina ha, così, sporto denuncia ai Carabinieri i quali, all'esito delle indagini e degli accertamenti, sono riusciti ad individuare l'aggressore.. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.