Pozzuoli, in mezza giornata picchia il fratello, l'infermiere e il vicino di casa: arrestato 46enne

I carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli hanno arrestato per lesioni personali aggravate un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere anche di violenza ad un incaricato di pubblico servizio. Il 46enne è stato protagonista di una giornata molto movimentata in quel di Pozzuoli. Ieri mattina l'uomo è andato in ospedale dopo un violento litigio con il fratello. In ospedale ha aggredito un infermiere, che è stato refertato con 4 giorni di prognosi. In stato di alterazione psicofisica - così lo descrivono i carabinieri - dovuto forse all'assunzione di alcolici, l'uomo è tornato a casa e ha litigato per futili motivi anche con il vicino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo diverbio è stato, raccontano i militari, estramemente acceso e l'uomo si è accanito con inaudita crudeltà: con un mazzo di chiavi il 46enne ha causato alla vittima la frattura scomposta dell’orbita destra, delle ossa nasali, del radio e dell’ulna sinistra. La persona non è in pericolo di vita ma è tuttora ricoverata in ospedale.



I militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti e sono riusciti a bloccarlo. L’arrestato – dopo essere stato giudicato - è ora in carcere.