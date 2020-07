Parco Verde, spacciatore “in azione” in un'aiuola. La marijuana era nascosta tra le erbacce

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ accaduto tra i palazzoni di cemento del Parco Verde di Caivano: un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine, poco prima di essere bloccato dai Carabinieri della locale tenenza, aveva ceduto un involucro in cambio di denaro. Attorno a lui il consueto via vai che non è sfuggito ai militari.



Nei pressi di un’aiuola, tra le erbacce, l’uomo nascondeva una busta in plastica contenente 11 bustine di marijuana pronte per lo smercio. Il movimento era rapido: il cliente si avvicinava, lui si chinava tra le piante e recuperava la dose; prima il denaro e poi la “roba”. A scambio avvenuto era pronto per il “cliente” successivo. Non ha fatto in tempo a smerciare altra droga: il 51enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.