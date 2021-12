Padre e figlio finiscono in manette: la scoperta dei carabinieri

Blitz anti-droga per i carabinieri della stazione di Qualiano che hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti il 29enne mugnanese e già noto alle forze dell’ordine emanuele napolitano e suo padre, 66enne incensurato. I militari hanno sorpreso e bloccato il 66enne a via Campana incrocio via Matteotti mentre cedeva una dose di crack ad un pregiudicato del posto dietro il compenso di 20 euro. Perquisita la sua auto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri quattro involucri con all’interno dosi di crack e cocaina, un cellulare e la somma contante di 280 euro.



I carabinieri non si sono accontentati ed hanno deciso di estendere la perquisizione a casa dell’arrestato. Scendono dall’auto di servizio in compagnia del pusher e sorprendono il figlio 29enne all’uscio della porta con una busta in mano. Bloccato e perquisito, i militari trovano all’interno di quella busta diversi pezzi ed involucri termosaldati contenenti complessivamente 104 grammi di cocaina, 29 dosi di crack, un cellulare e la somma contante di 4.190 euro provento del reato. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere in attesa di giudizio.