Urla di una donna nel cuore di Napoli: la polizia interviene e arresta un uomo per violenza sessuale

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare questa notte in via Cesare Rosaroll, hanno udito delle urla provenire da via Albanese ed hanno notato un uomo disteso sopra una donna mentre con una mano la stava strangolando e con l’altra la toccava nelle parti intime.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo e, dopo averlo identificato per un 28enne di nazionalità guineiana, lo hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni personali.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari.