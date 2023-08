Una birra fresca costa cara ad un uomo: 49enne finisce in camera di sicurezza

E’ costata cara una birra ad un 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di San Giuseppe lo hanno arrestato per evasione perché trovato in un bar, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari.

Quando i militari gli hanno chiesto per quale motivo si fosse allontanato da casa, l'uomo ha dichiarato candidamente di essere uscito per bere una birra fresca.

Il 49enne è finito in manette ed è ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.