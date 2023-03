Accerchiato in strada latitante: era evaso ad agosto

Un latitante 32enne (aveva fatto perdere le tracce da agosto scorso) era da solo in strada nei pressi un locale di via Terracciano a Pomigliano d’Arco. Quando si è visto accerchiato dai carabinieri della sezione operativa non c'era nessuna via di fuga, inutile opporre resistenza.

Al momento della cattura l’uomo è stato trovato in possesso di poco più di 13 grammi di marijuana poi sequestrata. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria.