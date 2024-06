I carabinieri arrestano l'ennesimo latitante: era sfuggito alla cattura lo scorso novembre

Lo scorso 7 novembre era sfuggito alla cattura ma i suoi giorni di latitanza sono finiti questa notte alle 2. Si tratta di un 35enne, Alessio Cuomo, ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan Abbinante.

L’uomo era tra i 37 indagati nell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della DDA partenopea e eseguita dai carabinieri della compagnia Stella. Era sfuggito all’arresto, ma i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, con il prezioso contributo del nucleo operativo della compagnia Stella, non avevano mai smesso di cercarlo.

Web patrolling, analisi delle immagini di videosorveglianza e pedinamenti vecchio stile hanno portato i carabinieri a Giugliano in Campania. Il 35enne si spostava continuamente, ma le ininterrotte ore di indagini hanno permesso di stringere il cerchio in alcuni appartamenti di una strada chiusa nella cittadina a nord di Napoli.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile il latitante – in casa i genitori, la moglie e i figli – non ha opposto resistenza. Il 35enne sarà trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.