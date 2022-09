Latitante del clan Licciardi arrestato in Germania: si era trasferito insieme alla famiglia

Oggi in Germania, in una stretta sinergia informativa tra il comando provinciale carabinieri di Napoli e le forze dell’ordine tedesche, la polizia del posto ha arrestato il 50enne Sergio Nappa. L’uomo, inserito nel contesto criminale connesso al clan Licciardi - Di Buono operante su Napoli, è stato arrestato nella città di Gevelsberg dove si era trasferito con la famiglia.

Sul 51enne pendeva un mandato di arresto europeo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dalla Corte di Appello di Napoli. Nappa era irreperibile dal dicembre 2014 e dovrà scontare, una volta trasferito in Italia, una pena di tre anni di reclusione per concorso in traffico, detenzione e porto di armi e munizioni da guerra commessi nel 2004/2005. Quando sono arrivati gli agenti nella sua abitazione, era insieme ai suoi due figli. Il 51enne al momento è trattenuto in Germania in custodia in attesa che la locale autorità giudiziaria si esprima sull’estradizione.