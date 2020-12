Caccia all'uomo nella foresta: così è stato arrestato il latitante Di Martino

Aveva creato una serie di cunicoli che collegavano la sua abitazione alla vicina montagna. Così, quando si è accorto di essere braccato dalle forze dell'ordine, Antonio Di Martino, 40 anni, latitante dal 2018, è scappato verso la foresta. Ci sono voluti 90 minuti di inseguimento e l'ausilio di droni a infrarossi perché potesse essere individuato e fermato. Nessuna frase da telefilm al momento dell'arresto ma solo "frasi volgari che non meritano di passare alla storia".

Di Martino è ritenuto dagli inquirenti reggente dell'omonimo clan operante nell'area stabiese e specializzata in estorsioni. Due anni fa scampò alla cattura e da allora era ricercato. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Cimmarotta, ed eseguite dalla Squadra mobile di Napoli, hanno svelato come il 40enne facesse spesso ritorno nella sua abitazione di Gragnano. "Vista la morfologia del territorio - ha spiegato il capo della Squadra mobile Alfredo Fabbrocini - è stato necessario il coinvolgimento del Nocs, il Nucleo specializzato in operazioni ad alto rischio. Sono stati impiegati circa 100 uomini".

In un primo momento, il latitante è riuscito nuovamente a scappare. "Eravamo preparati - ha proseguito Fabbrocini - per questo un gruppo di uomini si era già appostato nella foresta. Con l'aiuto dei droni siamo riusciti a localizzarlo e dopo un inseguimento durato un'ora e mezza lo abbiamo fermato insieme ad altri due membri della sua famiglia. Credo di poter affermare che, viste le condizioni ambientali, Di Martino era tra i latitanti italiani più difficili da arrestare".

Un plauso alla collaborazione interforze è arrivato sia dal procuratore capo Giovanni Melillo che dal questore Alessandro Giuliano.

Il video dell'arresto di Antonio Di Martino