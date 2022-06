Sfondano il lunotto di un'auto per rubarla, ma vengono beccati: arrestati in due

I carabinieri hanno tratto in arresto due topi d'auto a Volla. I due erano in via Aldo Moro ed avevano già distrutto il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata quando sono stati scoperti dalle forze dell'ordine. I due ladri, 21 e 29 anni, entrambi di origini casertane, avevano appena spaccato il vetro posteriore di una macchina parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario e quando hanno avvistato la pattuglia sono fuggiti.

Sulla loro auto hanno percorso diversi chilometri, fino a quando i militari hanno sbarrato loro la strada in via nuova delle Brecce, oltre il confine di Volla, già nel capoluogo campano. Sono finiti in manette per tentato furto e trovati in possesso di attrezzi per lo scasso. Sono ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.