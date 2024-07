Caos in piazza, lite in strada: intervengono le forze dell'ordine e arrestano un uomo

Gli agenti del commissariato di Ischia, con l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Ischia, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato in piazza Antica Reggia per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato e bloccato tre soggetti, tra cui una coppia di coniugi, e hanno accertato che, la moglie, poco prima, sarebbe stata dapprima minacciata e poi, con calci e pugni, alla presenza delle due figlie, aggredita dal marito, in evidente stato di agitazione. Il prevenuto avrebbe successivamente minacciato e aggredito, con l’utilizzo di un casco protettivo strappato ad una motociclista, un amico della coppia, intervenuto per sedare la lite.

Per tali motivi un 29enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato tratto in arresto per lesioni personali, minaccia e furto.