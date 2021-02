Uomo del gruppo Trongone in manette: deve scontare una condanna per associazione mafiosa

I carabinieri della stazione di Napoli San Giuseppe hanno arrestato Raffaele Trongone, 53enne del quartiere Pendino ritenuto vicino all’omonimo gruppo criminale, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. Tradotto al carcere di Secondigliano l’uomo dovrà scontare sette anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso.