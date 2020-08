Giugliano, si fa arrestare due volte in tre giorni: è un nuovo record?

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato due volte in tre giorni F.M., 43enne del posto. L’uomo, su disposizione del tribunale di Napoli, durante la notte non può allontanarsi dalla sua abitazione perché è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Era stato arrestato tre giorni fa dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano (era in giro a passeggiare per le strade cittadine) e rimesso in libertà all’esito del rito direttissimo.



Questa notte è stato arrestato un’altra volta dai militari della stazione di Varcaturo. Lo hanno trovato in strada senza alcun giustificato motivo.

