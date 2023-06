Si aggira con fare sospetto, la beccano con un documento falso

Si aggirava con fare sospetto nei pressi di un ufficio postale di Varcaturo, frazione di Giugliano. Tanto sospetto da giustificare un controllo da parte dei carabinieri. In pochi minuti, i militari hanno stabilito che la carta d'identità elettronica loro mostrata fosse un documento falso. Così, è finita in manette M. B., nata a Mugnano nel 1984 e già nota alle forze dell'ordine. L’arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso accertamenti sul documento di identità che è stato sequestrato per ricostruirne la provenienza.