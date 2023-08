Fucile rubato e proiettili nascosti in frigo: arrestato uomo di 60 anni

Sarebbe uomo vicino al clan che porta il suo stesso nome l'uomo arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione illegale di un ficile calibro 36 oggetto di furto. Gioacchino Fontanella, 60 anni, è stato fermato a Sant'Antonio Abate dai militari della stazione locale e dal Gruppo eliportato cacciatori Puglia. L'uomo aveva nascosto le munizioni, 157 cartucce di vario calibro, all'interno del frigorifero. L'arma, invece, era custodita in un telo, in prossimità di un piccolo capanno situato in un terreno da lui utilizzato. Fontanella è ritenuto dai carabinieri vicino all’omonimo clan camorristico.