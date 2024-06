Viene scoperto a rubare un'auto e aggredisce un poliziotto: arrestato

Ieri notte la polizia, nel transitare in via Carbonara, ha notato un soggetto che stava armeggiando su di un’auto in sosta che aveva la portiera parzialmente divelta.

L’uomo, alla vista degli operatori, ha gettato a terra un cacciavite e, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha spintonato uno dei poliziotti ma è stata raggiunto e bloccato.

Pertanto, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.