Esce da un locale nel cuore di Napoli, vede la polizia e si allontana frettolosamente: la scoperta

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel pomeriggio di mercoledì, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un soggetto che stava uscendo da un locale della zona e che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una busta contenente numerosi involucri di hashish.

Gli operatori hanno effettuato un controllo presso il locale da cui hanno visto uscire il prevenuto, dove hanno trovato un’altra busta contenente 3 panetti della stessa sostanza del peso complessivo di circa 450 grammi, due buste contenenti marijuana del peso di circa 115 grammi e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, un 33enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.