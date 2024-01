La "casa" della droga scoperta in pieno centro: un arresto

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto in via Sant’Arcangelo a Baiano dove hanno rinvenuto 3 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 48 grammi, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente.

Trovato anche diverso materiale per il confezionamento della droga, e 750 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.