Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno controllato in via Napoli Capodimonte un soggetto a bordo di uno scooter rinvenendo, nel vano sottosella, 20 stecche di hashish del peso di circa 31 grammi.

Il soggetto, identificato per un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.