"100 euro per due grammi di cocaina": arrestata una 32enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di stupefacente una 32enne del Rione Traiano, già nota alle forze dell’ordine.

La donna è stata sorpresa in Via Jannelli mentre cedeva 2,15 grammi di cocaina ad un “cliente” della zona in cambio di 100 euro.

Nella borsa della 32enne altri 435 euro ritenuti verosimilmente provento illecito. La 32enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L’assuntore invece sarà segnalato alla Prefettura.