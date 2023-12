Nasconde una scatola "segreta" dietro l'armadio: finisce in manette

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, hanno controllato in via Matteotti un uomo alla guida di un’auto trovandolo in possesso di diverse banconote di piccolo taglio. Gli operatori, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, palesemente turbato, hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove, difatti, è stata rinvenuta una scatola di scarpe, celata dietro un armadio della camera da letto.

All'interno sono stati trovati 3 involucri con circa 22 grammi di cocaina, una bustina ed un vasetto con altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga, 4860 euro ed un block notes con cifre e nomi. Pertanto, lo stesso, un 44enne di Caivano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.