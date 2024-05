Eroina e soldi nascosti in casa: in manette un 52enne

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, hanno controllato l’abitazione di un uomo nel quartiere San Giovanni dove hanno rinvenuto 17 involucri di eroina del peso di circa 4 grammi, due bilancini di precisione e 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.