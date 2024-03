Cocaina, hashish, marijuana e ketamina: la scoperta in un'abitazione nel cuore di Napoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato nella serata di giovedì un controllo presso l’abitazione di un soggetto in zona Quartieri Spagnoli.

Lì hanno rinvenuto 5 involucri contenenti circa 10 grammi di cocaina, 4 pezzi di hashish del peso di circa 4,1 grammi, una bustina con 0,7 grammi circa di marijuana, un’altra bustina contenente 1,4 grammi circa di ketamina, circa 11 grammi di mannitolo, utilizzato per il taglio della droga, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, il 25enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.