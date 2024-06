Quel foglio manoscritto riportante cifre e nomi trovato nel cuore di Napoli: arrestato un uomo

Nella serata di giovedì gli agenti del commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Pasquale Scura, un uomo a bordo di uno scooter che, con fare circospetto, si è avvicinato ad un soggetto sopraggiunto a piedi al quale, dopo poco, ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina, 250 euro ed un foglio manoscritto riportante cifre e nomi.

Un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.