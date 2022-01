Provano la fuga all'alt dei Carabinieri, ma vengono fermati: arrestati in due

I carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due uomini di19 e 27 anni. Entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine, erano a bordo di un’utilitaria quando i militari hanno intimato loro l’alt. Breve e vano il tentativo di fuga, sono stati fermati e perquisiti: a spingere sull’acceleratore il timore di essere beccati con i 12 grammi di hashish che nascondevano in tasca.

Nell’abitazione del primo, in un casco, i carabinieri hanno trovato altri 326 grammi di hashish. In casa dell'altro, invece, materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione. Nel vano ascensore condominiale ancora droga, 35 grammi di hashish pronti per essere smerciati. I due sono finiti in manette e sono ora in carcere, in attesa di giudizio.