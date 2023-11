Vede la polizia e cerca di scappare tra la folla: tensione in centro

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Nazionale, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che ha ceduto qualcosa in cambio di denaro ad una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

In quei frangenti, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato invano di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di 6 stecche di hashish del peso complessivo di circa 33 grammi e 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Un 21enne di Volla, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; inoltre, allo stesso sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.