Droga nascosta negli slip e in un pacchetto di sigarette: la fuga nel cuore di Napoli, poi l'arresto

Controlli notturni per i carabinieri della compagnia Napoli centro ai Quartieri Spagnoli e nella zona universitaria. A finire in manette un 32enne originario del Gambia, che i militari hanno sorpreso in piazza Bellini.

L’uomo aveva appena ceduto una dose a un “cliente” quando ha visto i militari, tentando di fuggire. La fuga è terminata a largo San Giovanni Maggiore, dove il 32enne è stato fermato davanti ai diversi giovani presenti. Perquisito, è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. La droga – sequestrata – era nascosta sia negli slip che in un pacchetto di sigarette.

Sequestrata anche la somma in contanti e di piccolo taglio che l’uomo portava addosso: 505 euro ritenuti provento del reato.