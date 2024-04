Le tasche della tuta e lo zainetto svelano il motivo della fretta nello scendere dall'auto: arrestato

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel transitare sabato pomeriggio in viale 2 giugno, hanno notato un uomo scendere frettolosamente da un’autovettura in sosta che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo di polizia ma è stato immediatamente raggiunto. L’uomo, nelle tasche della tuta che indossava, stava celando circa 3 mila euro in contanti e, nello zainetto che aveva in spalla, nascondeva 4 confenzioni contenenti 61 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 60 grammi e diverso materiale per il confezionamento, tra cui una macchina per il sottovuoto. All’interno del vano porta oggetti del veicolo dal quale era stato notato scendere, inoltre, sono state rinvenute altre 2 confezioni con circa 7 grammi di marijuana.

Pertanto il 23enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il veicolo, invece, è stato sequestrato ai fini della confisca, poiché già sottoposto a sequestro amministrativo.