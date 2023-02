Mette in bocca dosi di cocaina: i carabinieri evitano che le ingerisca e poi lo arrestano

Un 35enne napoletano era in casa quando i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno bussato alla sua porta. Con lui nell'abitazione anche la moglie e i due figli.

Su un tavolo c'era un involucro di carta contenente cocaina e due dosi della stessa sostanza. L'uomo ha agguantato le dosi e le ha messe in bocca. I militari hanno provato ad evitare che ingerisse la cocaina, soprattutto per risparmiargli dolori atroci. Il 35enne ha, però, serrato la mandibola proprio mentre le dita di uno dei carabinieri ha afferrato la droga. Il potenziale pericolo per la salute dell'uomo è stato scongiurato, non la ferita alla mano del militare.



La donna - secondo quanto riferito dai carabinieri - non è rimasta a guardare, ma ha raccolto la restante parte di droga e ha provato a sottrarla al sequestro.



Il 35enne è finito in manette e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora è in carcere. La moglie, 32enne, è stata denunciata per gli stessi reati. Nel bilancio del sequestro anche 523 euro in contante ritenuto provento illecito.