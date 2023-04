Carabinieri si mischiano tra una folla di fedeli per fare irruzione in un'abitazione ed arrestare una coppia

Controlli serali a Caivano diversi dal solito ma che terminano con i carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due coniugi.

I militari avevano “adocchiato” da un po' di tempo la coppia. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari ma, nonostante la misura cautelare, l’abitazione era diventata una piazza di spaccio. Serviva un’idea per poter cogliere di sorpresa la coppia sempre molto attenta nel controllare le persone che si avvicinavano e i carabinieri sabato sera ci hanno provato.

I militari si sono mischiati tra la folla di fedeli in uscita da una parrocchia della zona. Freddo e pioggia, cappelli ed ombrelli non destano sospetti a chi “monitora” la zona. L’opportunità così si presenta e i carabinieri fanno irruzione nell’abitazione per una perquisizione.

Rinvenuti e sequestrati 80 grammi di cocaina e 14 grammi di crack. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento della droga insieme ad altri 43 grammi di hashish, 31 grammi di marijuana e la somma ritenuta provento del reato di 643 euro. Gli arrestati sono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.