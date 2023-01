Sorpreso con 39 dosi di eroina nel cuore di Napoli: arrestato un uomo

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di vico San Felice dove hanno notato tre uomini; due di essi sono stati trovati sull’uscio della porta in possesso di due dosi di eroina, mentre il terzo è stato sorpreso con 39 involucri contenenti circa 6 grammi della stessa sostanza e 65 euro.

Un 44enne dello Sri Lanka, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli altri due sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.